Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Двое пострадавших при атаке БПЛА в Домодедове находятся в медикаментозной коме с тяжелыми травмами. Об этом в беседе с Москвой 24 рассказал главврач Домодедовской больницы Андрей Осипов.

Пострадавшие мужчина и женщина подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. По словам Осипова, некоторое время назад медики завершили операции, после чего пациентов перевели в реанимационное отделение, где врачи оказывают им всю необходимую помощь.

"Травмы оказались очень тяжелые", – сообщил главврач учреждения.

Об атаке беспилотников на Москву и Подмосковье стало известно утром 11 марта. На подлете к столице силы ПВО ликвидировали около сотни дронов.

Осколки сбитого БПЛА упали на парковку возле производственного комплекса компании "Мираторг" в Домодедове, в результате чего погибли 38-летний охранник и сотрудник компании. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пообещал выплатить их родственникам по 1 миллиону рублей, а раненым – от 100 до 500 тысяч рублей в зависимости от степени тяжести травм.

В городах Московской области пострадали еще 16 человек. Из них шестеро находятся на стационарном лечении, в том числе один ребенок. Между тем прокуратура Московской области взяла на контроль соблюдение прав пострадавших в результате произошедшего.