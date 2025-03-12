12 марта, 23:23Транспорт
Временные ограничения введены в аэропортах Калуги и Саратова
Фото: depositphotos/Chalabala
Временные ограничения ввели на работу аэропортов Калуги и Саратова. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
Меры были введены для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. В данный момент оба аэропорта временно не принимают и не отправляют авиарейсы.
11 марта аналогичные ограничения были введены в столичных аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский на фоне массовой атаки вражеских беспилотников.
После того, как меры были сняты, Минтранс и Росавиация начали работу над нормализацией авиатранспортной системы Московского региона.
Работа воздушного транспорта после атаки беспилотников на Москву и другие российские города обсуждалась на совещании под председательством замминистра транспорта РФ Владимира Потешкина. Он призвал авиакомпании и аэропорты усилить работу call-центров.