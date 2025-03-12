Прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров задержанного рейса Москва – Ереван

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Московская межрегиональная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров рейса Москва – Ереван, вылет которого был задержан в столичном аэропорту Внуково. Об этом говорится в телеграм-канале надзорного ведомства.

Пассажиры авиакомпании UTair должны были вылететь из Москвы 11 марта в 21:40, но из-за неисправности двигателя рейс был задержан. Актуальное время вылета – 21:50 12 марта, уточняли в Уральской транспортной прокуратуре.

В это же время Московская прокуратура по надзору за соблюдением законов на воздушном и водном транспорте внимательно следит за соблюдением прав пассажиров.

"На рейс зарегистрированы 238 пассажиров, из них 13 детей, 4 младенца. По информации авиакомпании на период ожидания пассажирам предоставлены напитки и питание", – уточнили в прокуратуре.

Представители ведомства продолжают внимательно следить за соблюдением прав пассажиров.

Ранее сразу несколько рейсов между Москвой и некоторыми городами Белоруссии были задержаны из-за инцидента с птицей, попавшей в двигатель одного из самолетов. ЧП произошло при заходе на посадку в аэропорту Бреста. Однако борт приземлился благополучно.

Воздушное судно не получило видимых повреждений, но было принято решение провести дополнительный техосмотр. В связи с этим борт был заменен другим самолетом.

