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28 февраля, 05:02

Транспорт

Ограничения на полеты сняты в Шереметьево

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ограничения на прием и выпуск самолетов отменили в столичном аэропорту Шереметьево. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что ограничения были сняты в 03:45 по московскому времени. В период их действия на запасном аэродроме в Пулково приземлился один самолет, выполнявший рейс в Шереметьево.

Временные ограничения были введены на работу аэропорта Шереметьево для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов в ночь на 28 февраля. Воздушная гавань не принимала и не отправляла авиарейсы.

Аналогичные меры безопасности также вводились в аэропорту Сочи в ночь на 26 февраля. Спустя некоторое время ограничения были отменены.

Задержанный на день самолет вылетел из Сочи в Москву

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