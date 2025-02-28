Ограничения на полеты сняты в Шереметьево

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ограничения на прием и выпуск самолетов отменили в столичном аэропорту Шереметьево. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что ограничения были сняты в 03:45 по московскому времени. В период их действия на запасном аэродроме в Пулково приземлился один самолет, выполнявший рейс в Шереметьево.

Временные ограничения были введены на работу аэропорта Шереметьево для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов в ночь на 28 февраля. Воздушная гавань не принимала и не отправляла авиарейсы.

Аналогичные меры безопасности также вводились в аэропорту Сочи в ночь на 26 февраля. Спустя некоторое время ограничения были отменены.