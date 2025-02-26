Временные ограничения введены на работу аэропорта Сочи

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Временные ограничения ввели на работу аэропорта Сочи для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Об этом сообщил в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

В данный момент воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы. Экипажи самолетов, диспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Ранее авиакомпания "Аэрофлот" изменила расписание ряда рейсов Москва – Сочи из-за неблагоприятной погоды в курортном городе. К примеру, рейсы SU1150, SU1124, SU1610, SU1140, следующие из Москвы, были задержаны, а рейс SU1126 отменили – его пассажиры получат билеты на отправление SU1140.

Некоторые рейсы из столицы были перенаправлены на запасные аэродромы в Минеральные Воды, Махачкалу и Астрахань. Для пассажиров, чьи рейсы были задержаны, организовано обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами Российской Федерации и стандартами, установленными авиакомпанией.