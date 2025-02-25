"Аэрофлот" изменил расписание ряда рейсов Москва – Сочи из-за непогоды

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Авиакомпания "Аэрофлот" изменила расписание ряда рейсов Москва – Сочи из-за неблагоприятной погоды в курортном городе. Об этом компания сообщила в телеграм-канале.

Рейсы SU1150, SU1124, SU1610, SU1140, следующие из Москвы, задержаны. Рейс SU1126 отменен, его пассажиры получат билеты на отправление SU1140.

Самолеты направления Санкт-Петербург – Сочи SU2802, Сочи – Санкт-Петербург SU2803 и Сочи – Москва SU1151, SU1125, SU1611, SU1141 задержаны на некоторое время.

Рейсы Москва – Сочи SU1152, SU1122, SU1136 перенаправлены на запасные аэродромы в Минеральные Воды, Махачкалу и Астрахань соответственно. Также в Махачкале приземлится самолет Пермь – Сочи SU2915.

"Рейсы будут отправлены в Сочи после улучшения погодных условий в пункте назначения", – добавили в пресс-службе.

Пассажирам посоветовали отслеживать актуальную информацию, которая отображается на онлайн-табло на сайте "Аэрофлота", на информационных табло в аэропорту и в объявлениях по громкой связи.

Для пассажиров, чьи рейсы были задержаны, организовано обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами Российской Федерации и стандартами, установленными авиакомпанией.

Накануне аэропорт Сочи начал работу по фактической погоде. Его представители отметили, что в период с 24 по 25 февраля в Сочи сохранятся неблагоприятные погодные условия. Несмотря на это, воздушная гавань пытается сделать так, чтобы рейсы пассажиров осуществлялись вовремя.

О неблагоприятных погодных условиях на юге России стало известно 23 февраля. Затем, 24 февраля, погода ухудшилась. В Сочи и Сириусе наблюдался снегопад и ураганный ветер. Температура воздуха опустилась до минус 5 градусов, что нетипично для региона.