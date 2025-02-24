24 февраля, 17:08Транспорт
Аэропорт Сочи перешел на режим работы по фактической погоде
Фото: телеграм-канал "Аэропорт Сочи"
Аэропорт Сочи начал работу по фактической погоде и продолжает обслуживание пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани, передает ТАСС.
Представители аэропорта отметили, что в период с 24 по 25 февраля в Сочи сохранятся неблагоприятные погодные условия. Несмотря на это, воздушная гавань пытается сделать так, чтобы рейсы пассажиров осуществлялись вовремя. Однако в пресс-службе аэропорта напомнили, что главным приоритетом остается безопасность полетов самолетов.
Сейчас из-за позднего прилета в аэропорт Сочи задерживаются более чем на два часа четыре рейса.
О неблагоприятных погодных условиях на юге России стало известно накануне, 23 февраля. На побережье Черного моря наблюдался шторм и сильный ветер до 18 метров в секунду. По этой причине вылет некоторых рейсов из Москвы в Сочи изменили.
Часть самолетов перенаправляли в Минеральные Воды, Грозный или Махачкалу. Однако спустя время судна, совершившие посадки на запасных аэродромах из-за непогоды в Сочи, вылетели к месту назначения.
Погода ухудшилась 24 февраля. В Сочи и Сириусе наблюдался снегопад и ураганный ветер. Температура воздуха опустилась до минус 5 градусов, что нетипично для региона.
Аэропорт Сочи принимает рейсы по фактической погоде