Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 февраля, 07:45

Общество

Ураганный ветер и морозы обрушились на юг России

Ураганный ветер и морозы обрушились на юг России

293 ребенка родились в Москве 23 февраля

Москвичи поделились кадрами красочного рассвета

Москвичи стали чаще оставлять чаевые в кафе и ресторанах

В Госдуме предложили взять под контроль цены на жилье в новостройках

В Москве контрактники Минобороны получат выплаты свыше 5 миллионов рублей

"Утро": минус 3 градуса ожидается в Москве днем 24 февраля

В России участились случаи мошенничества со стороны псевдопсихологов

Новое правительство Германии будет сформировано до 20 апреля

В Москве фиксируют рост случаев заболевания новым вирусом

В Сочи и Сириусе продолжаются снегопады и ураганный ветер. Температура воздуха опустилась до минус 5 градусов, что нетипично для региона. Накануне непогода нарушила работу аэропорта – несколько рейсов не смогли вовремя приземлиться. Сейчас последствия циклона устраняют экстренные службы.

В Новороссийске морозы и сильный ветер привели к обледенению улиц. Набережная города оказалась полностью покрыта льдом, из-за чего ее сравнивают с ледяным замком. Порывы ветра достигали 15 метров в секунду, а температура воздуха опускалась до минус 5 градусов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществопогодарегионывидеоЕгор БедуляАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика