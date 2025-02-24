Ураганный ветер и морозы обрушились на юг России

В Сочи и Сириусе продолжаются снегопады и ураганный ветер. Температура воздуха опустилась до минус 5 градусов, что нетипично для региона. Накануне непогода нарушила работу аэропорта – несколько рейсов не смогли вовремя приземлиться. Сейчас последствия циклона устраняют экстренные службы.

В Новороссийске морозы и сильный ветер привели к обледенению улиц. Набережная города оказалась полностью покрыта льдом, из-за чего ее сравнивают с ледяным замком. Порывы ветра достигали 15 метров в секунду, а температура воздуха опускалась до минус 5 градусов.

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