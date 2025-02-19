Жители России потратили рекордную сумму на развлечения в 2024 году

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Траты жителей России на развлечения и отдых выросли в 2024 году на 60%, что стало рекордом с 2019 года. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на исследование аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

В среднем российские семьи за три квартала прошлого года тратили на досуг 6,5 тысячи рублей в месяц. В структуре потребления доля таких расходов выросла с 6 до 9%. Как рассказал директор по стратегии ИК "Финам" Ярослав Кабаков, рост трат россиян на развлечения связан с экономической нестабильностью в стране. Кроме того, этому поспособствовало увеличение цен и ставок по кредитам на недвижимость и автомобили.

В свою очередь, экономист Андрей Бархота отметил, что жителям России стало труднее планировать покупки в долгосрочной и среднесрочной перспективе, поэтому актуальность расходов на досуг повысилась. Среди других причин роста трат на отдых эксперты назвали рост реальных зарплат, заработок на процентах по банковским вкладам и меры господдержки культуры и спорта.

Между тем, по словам доцента кафедры статистики РЭУ имени Г. В. Плеханова Ольги Лебединской, на развлечения больше всего тратят представители молодежи, при этом основные их расходы связаны с впечатлениями. Что касается людей в возрасте 40 лет и старше, то они предпочитают покупать жилье, обеспечивать детей и тратить деньги на здоровье, отметил Кабаков.

Самые большие расходы на досуг зафиксированы на Чукотке – там жители тратили на отдых ежемесячно около 29 тысяч рублей. Примерно такую же сумму закладывали на досуг жители Москвы, на третьем месте оказался Хабаровский край (19 тысяч рублей). Наименьшие траты на развлечения у жителей Ингушетии, Чечни и Дагестана – меньше 700 рублей в месяц.

По оценке экономиста Бархоты, расходы населения на отдых в этом году могут подняться еще на 30%. Такая тенденция связана с устойчивым спросом в сегменте развлечений и общей инфляцией, уточнил он.

Ранее сообщалось, что жители России стали больше тратить. Эксперты объясняют это подорожанием товаров и ростом зарплат. Между тем психологи предупредили россиян, что зависимость от маркетплейсов схожа с игроманией. Частые онлайн-покупки помогают справляться со стрессом и ощущением пустоты, но дают только временный эффект.