Вирусолог Зуев призвал носить маски на фоне сообщений о метапневмовирусе в России

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Способ заражения метапневмовирусом не отличается от других болезней данного типа. Защититься от заболевания помогут такие традиционные меры предосторожности, как ношение масок и избегание скоплений людей, рассказал в беседе с телеканалом "360" глава отдела микробиологии латентных инфекций Виктор Зуев.

По его словам, главный путь передачи метапневмовируса – от человека к человеку. При этом болезнь может передаваться и через предметы, однако риск заражения в этом случае ниже, подчеркнул эксперт.

Он также обратил внимание, что сохранить здоровье в том числе поможет выбор одежды по погоде. Также полезным для крепкого иммунитета станут здоровый образ жизни и утренняя зарядка, отметил эксперт.

При этом в течение последних лет в мире возникло много вирусов. По мнению специалиста, это связано с тем, что люди начали активнее путешествовать.

"Мы начинаем путешествовать, общаемся с большим количеством новых людей, а они могут быть носителями новых для нас, совершенно неизвестных возбудителей. <...> Вот откуда возникают эти заболевания", – пояснил он.

Кроме того, вирусолог обратился к тем, кто уже заболел, с просьбой не затягивать с обращением за медицинской помощью. Он уточнил, что специалист сможет быстро определить болезнь и назначить подходящее лечение.

Наиболее серьезный всплеск заболеваемости, как правило, фиксируется в ноябре – марте, а также в мае. Тем не менее риск подхватить метапневмовирус остается в любое время года, рассказал, в свою очередь, врач Роман Иванов.

"Метапневмовирус – возбудитель острых инфекционных заболеваний верхних и нижних дыхательных путей. Обнаружили его сравнительно недавно, но исследования показывают, что он циркулирует в разных странах как минимум на протяжении 70 лет", – приводит его слова Life.ru.

При этом, подчеркнул медик, заболевание у взрослых и подростков чаще всего протекает достаточно легко. По симптоматике инфекция напоминает обыкновенную простуду. У пациентов наблюдается повышенная температура до 38 градусов, головная боль, кашель и насморк. В некоторых случаях эти проявления дополняются расстройством пищеварения.

В детском возрасте, особенно до одного года, и у пожилых людей метапневмовирусная инфекция может протекать достаточно тяжело. Это связано с тем, что иммунитет в этих возрастах не может так активно противостоять заболеванию. В таких случаях пациенты могут длительное время страдать от повышенной температуры. При этом сохраняется риск таких осложнений, как отит, воспаление бронхов, пневмония, обострение бронхиальной астмы и инфекционное поражение сердца.

Вылечить метапневмовирус помогает симптоматическое лечение, с помощью которого врачи могут облегчить состояние пациента. При этом, подчеркнул медик, установить возбудителя ОРВИ по симптомам не представляется возможным. В связи с этим важно обращаться за медицинской помощью при первых признаках простуды. Врач назначит больному лабораторные анализы и инструментальные исследования, а при риске развития осложнений направит на госпитализацию.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили о стабильной ситуации с метапневмовирусной инфекцией в России. В зимний период наблюдается сезонный рост числа случаев заболеваний, вызванных ОРВИ, однако это связано исключительно с повышенной влажностью и низкими температурами, объяснили в ведомстве.

