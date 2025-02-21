Роспотребнадзор заявил о стабильной ситуации по метапневмовирусу

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Ситуация по метапневмовирусной инфекции в России остается стабильной. Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора, передает ТАСС.

Комментарий ведомство дало после появления информации в Сети об обнаружении в стране массовых случаев заболеваний, схожих по симптомам с метапневмовирусной инфекцией.

"В зимний период наблюдается сезонный рост числа случаев заболеваний, вызванных острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ)", – указали в ведомстве.

Однако это связано исключительно с повышенной влажностью и низкими температурами, так как именно они способствуют распространению заболеваний, пояснили в Роспотребнадзоре.

Информация о зафиксированной вспышке этого заболевания появилась в начале января в Китае. Увеличение числа заболевших вызывает у местных врачей беспокойство, писали СМИ. На фоне этого Роспотребнадзор заявил, что отслеживает и держит на контроле ситуацию.

Определить заболевание инфекцией можно по таким симптомам, как насморк, кашель, повышение температуры, затрудненное дыхание. Причем в России еще в 2010 году разработали набор реагентов ОРВИ-скрин, предназначенный для быстрой и точной диагностики респираторных вирусных инфекций, в том числе метапневмовируса.

Однако, как уточнили в Роспотребнадзоре, на данный момент в стране специфического лечения такой инфекции нет. Врачи могут только облегчить симптомы. Сами граждане могут провести профилактику для снижения риска заражения и распространения заболевания. В ведомстве порекомендовали регулярно и тщательно мыть руки, а также избегать тесных контактов с людьми, у которых есть симптомы.

