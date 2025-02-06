Сервис для диагностики коронавирусной пневмонии создали в России

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Веб-приложение для диагностики коронавирусной пневмонии по рентген-снимкам грудной клетки без использования томографии создали ученые Пензенского государственного университета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу учебного заведения.

По словам создателей сервиса, приложение работает на основе искусственного интеллекта, который обучили 1 240 рентген-снимкам, оно уже получило государственную регистрацию.

Новый способ диагностики помогает сократить использование дорогостоящей, высокодозовой и не всегда доступной компьютерной томографии (КТ) легких в случае подозрения на пневмонию.

В пресс-службе уточнили, что именно рентген позволяет обнаружить заболевание и оценить степень поражения легких, несмотря на то что КТ считается наиболее эффективным методом диагностики изменений в легких.

"Рентгенография грудной клетки с последующей интеллектуальной классификацией изображений может быть основным инструментом для скрининга COVID-19 во время пандемий", – заявил профессор кафедры медицинской кибернетики и информатики ПГУ Леонид Кривоногов.

Также программа поможет врачам на ранней стадии определить или предположить у пациента наличие вирусной пневмонии. С помощью приложения можно с вероятностью 90–95% определить, есть ли у пациента признаки опасного осложнения коронавируса, подытожили в ПГУ.

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