Ученые из России разработали новый метод анализа веществ для лечения тромбоза

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Ученые Московского физико-технического института и Федерального научно-клинического центра физико-химической медицины имени Лопухина ФМБА России разработали новую методику анализа биологически активных веществ для лечения тромбоза, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МФТИ.

Из-за высокого риска тромбоза некоторым пациентам жизненно необходим постоянный прием антикоагулянтов. При этом они могут вызывать аллергические реакции, кровотечения и прочее, в связи с чем ученые продолжают искать более эффективные и безопасные медикаменты.

Так, российские ученые предложили экономически доступные методики анализа на основе массовых тестов, которые используются во всех клинико-диагностических лабораториях.

"Мы разработали методику биохимического анализа веществ, проявляющих антикоагуляционные свойства, которая основана на клинических тестах, широко применяемых для оценки свертываемости крови у пациентов", – отметил доцент кафедры молекулярной и трансляционной медицины МФТИ Валентин Манувера, добавив, что для этого используются реактивы и оборудование отечественного производства.

По словам ученого, новая методика позволяет обнаружить вещества-антикоагулянты в самых разных смесях и провести первичный анализ их влияния на свертывание крови.

Ранее специалистам Самарского университета удалось разработать миниатюрные лазерные "иглы". С их помощью можно будет с высокой точностью обрабатывать материалы и придавать им новые свойства. Иглы отличает высокая точность и гибкость, благодаря которым они являются незаменимым инструментом в области оптической микроскопии.