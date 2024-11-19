Доцент Самарского университета Савельев рассказал о преимуществах лазерных "игл"

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Специалистам Самарского университета удалось разработать миниатюрные лазерные "иглы", с помощью которых можно будет с высокой точностью обрабатывать материалы и придавать им новые свойства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу вуза.

По словам ученых, световые "иглы" используются в процессе создания и модификации материалов на наноуровне. Их отличает высокая точность и гибкость, благодаря которым они являются незаменимым инструментом в области оптической микроскопии.

"Преимущество наших "игл" заключается в относительно равномерном распределении световой энергии в фокусе. Это означает, что даже при небольших отклонениях в оптической системе лазерный луч сохраняет достаточную интенсивность для взаимодействия с объектом", – подчеркнул доцент кафедры технической кибернетики Самарского университета Дмитрий Савельев.

Ученый также заметил, что световые "иглы" можно использовать для хранения информации с высокой плотностью. Это, в свою очередь, позволит разработать более компактные и емкие носители данных.

Среди других особенностей разработки отмечается непосредственная близость "иглы" от оптического элемента, размеры которого составляют всего несколько сотен нанометров, а также ее длина, которая не превышает нескольких длин волн света.

По словам специалистов Самарского университета, создание световых "игл" является одним из этапов на пути к созданию оптических компьютеров, которые работают на основе света.

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