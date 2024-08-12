Самый мощный в мире лазер полностью заработает в России к 2029 году

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Самая мощная в мире лазерная установка УФЛ-2М, которую разработали специалисты Саровского ядерного центра, начнет работать в полном объеме ориентировочно к 2028–2029 году, сообщил директор Российского федерального ядерного центра – Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ, предприятие Росатома) Валентин Костюков.

Он отметил, что ученые уже завершили первый этап исследований и имеют достаточно серьезный уровень обоснованности затрат и сроков реализации проекта, чтобы приступить к выводу лазера на полномасштабную мощность. К настоящему моменту она является предельной, уточнил Костюков. Специалисты отработали технологию и физическую модель, а также запустили первую очередь физических основ, связанных с инженерными системами.

"Я думаю, что вот в ближайшие четыре – пять лет эта установка будет работать в полном объеме и даст свой результат, в том числе и для решения отдельных вопросов", – отметил Костюков в ходе интервью для телеканала "Россия 24".

По его словам, лазер сможет использоваться для ликвидации астероидов, представляющих опасность для Земли.

УФЛ-2М является лазерной установкой с общей подводимой к мишени энергией в 4,6 МДж. Она может применяться для экспериментов по управляемому термоядерному синтезу с инерциальным удержанием плазмы. Кроме того, этот лазер будет необходим при исследованиях свойств вещества в экстремальных состояниях. Речь идет, например, о сверхвысоких давлениях и температурах.

Ранее в России разработали новые многофункциональные истребители Су-30СМ2. Самолеты получили улучшенный комплекс бортового радиоэлектронного оборудования. За счет подобной модернизации специалистам удалось расширить их боевые возможности.

