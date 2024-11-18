Journal of Ionic Liquids: разработан новый способ получения из камфоры БАВ

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Специалисты ВолгГТУ разработали новый способ получения из камфоры биологически активных веществ для фармпромышленности, передает издание Journal of Ionic Liquids.

Камфора, являющаяся органическим веществом, выделяется из камфорного лавра или пихтового масла. Производным этого соединения является диимин камфоры, применяющийся в фармпромышленности, а также в производстве резин для соединения полимерных структур.

По данным ученых, способы получения данного вещества, которыми пользовались ранее, показывали множество трудностей, связанных с продолжительностью реакции, довольно высокими трудозатратами и низкой эффективностью синтеза.

Специалистам Волгоградского государственного технического университета удалось разработать простой и эффективный способ получения дииминов камфоры, при котором ионная жидкость используется в качестве катализатора и позволяет достичь выхода продукта, превышающего 90%.

"Ионная жидкость представляет собой "чистый" расплав соли без добавления воды. Некоторые соли органических кислот плавятся при температуре ниже комнатной. Для получения такого расплава дополнительных усилий прикладывать не требуется", – подчеркнула одна из авторов исследования, старший научный сотрудник кафедры "Органическая химия" ВолгГТУ Дарья Заправдина.

Она добавила, что, в отличие от классических растворителей и катализаторов, подобные вещества принято считать более экологически чистыми. По ее словам, использование ионной жидкости при синтезе дииминов камфоры повышает степень конверсии реагентов в продукт на 12,5%, при этом почти вполовину улучшая селективность синтеза.

"Одной из сложностей существующих технологий является потеря камфоры в ходе синтеза – она улетает из реакционной системы из-за высокой температуры, в результате чего эффективность этих способов низка, и они не могут рассматриваться как промышленно окупаемые", – заключила Заправдина.

Ранее ученые Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" разработали новый абсорбент для очистки жидких радиоактивных отходов. Новинку исследователи придумали в составе международного научного коллектива.

Говоря о жидких радиоактивных отходах, они пояснили, что такие вещества образуются на всех этапах работы атомной электростанции. По их словам, сбрасывать их в окружающую среду нельзя, так как радиоактивные изотопы способны концентрироваться в телах животных и человека, причиняя вред здоровью.