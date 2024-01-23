В РФ разработали абсорбент из хитина для очистки от радиоактивных отходов

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В России появился новый абсорбент для очистки жидких радиоактивных отходов. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на ученых Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" (НИЯУ МИФИ).

Новинку придумали исследователи в составе международного научного коллектива. Говоря о жидких радиоактивных отходах, они пояснили, что такие вещества образуются на всех этапах работы атомной электростанции. По их словам, сбрасывать их в окружающую среду нельзя, так как радиоактивные изотопы способны концентрироваться в телах животных и человека, причиняя вред здоровью.

"На сегодняшний день один из основных способов очистки таких отходов – применение фильтров, способных поглощать радиоактивные компоненты. При этом для каждого загрязнителя нужно подбирать специальный, нацеленный на него абсорбент", – сказал один из разработчиков нового фильтра, профессор НИЯУ МИФИ Константин Катин.

Он уточнил, что во время выбора абсорбента следует брать во внимание как физико-химические, так и экономические соображения. Специалистам выгодно брать сырье, добываемое в том же регионе, где будет производиться очистка отходов, пояснил эксперт. Таким механизмом воспользовались эксперты из Марокко и провели исследование, которое привело к созданию описанного абсорбента.

Катин, находясь в составе группы марокканских специалистов, предложил придумать новый сорбент на основе хитозана. Речь идет о веществе, которое выделяется из панцирей моллюсков, ракообразных, насекомых, пауков и метакаолина. Также в него вошел марокканский горючий сланец, который добывается в Тарфае.

После эксперимента исследователи смогли выявить коэффициент поглощения уранила, главного ураносодержащего соединения, растворенного в отходах, 0,236 моль/к. Подобный результат сопоставим с эффективностью иных используемых для очищения отходов с уранилом абсорбентов.

Ранее ученые Курчатовского института провели исследование и определили самые подходящие вещества для адресного уничтожения злокачественных клеток при раке молочной железы. Эксперты выявили, что наиболее удобным для борьбы с онкозаболеваниями является изотоп свинца-212, который имеет период полураспада до 10 часов.