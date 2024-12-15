Ученые назвали пять продуктов, которые повышают риск инфаркта

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Риск развития инфаркта и инсульта повышает высокий уровень сахара в крови. Чтобы этого не произошло, необходимо умерить количество продуктов, которые его повышают. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на исследователей Pronews.gr.

Так, каждый десятый человек старше 40 лет в Великобритании страдает диабетом. Многие их них едят продукты, повышающие риск скачков сахара в крови, хотя и считаются полезными. К продуктам, которые резко повышают уровень сахара в крови, относятся картофель, виноград, сухофрукты, фруктовый сок, суши.

Также стоит внимательно отнестись к употреблению углеводов. А вот для стабилизации сахара в крови можно есть квашеную капусту, брокколи, чечевицу, цитрусовые, несладкие йогурты, яйца и морепродукты.

В целом, исследователи считают, что нужно начинать день со здорового завтрака, включающего белок, полезные жиры и сложные углеводы. Они содержаться в авокадо, овсянке и какао.

Ранее сообщалось, что сливочное масло назвали самым опасным для здоровья молочным продуктом. Диетолог считает, что продукт содержит очень много вредных жиров.