Эндокринолог Шачина перечислила продукты с содержанием витамина D

Согласно исследованиям, дефицит витамина D способен спровоцировать развитие рака и усугубить течение ОРВИ. Об этом рассказала врач-эндокринолог и заведующая отделением эндокринологии Ярослава Шачина в программе "Доктор 24".
Симптомы дефицита
По словам Ярославы Шачиной, признаки дефицита витамина D неспецифичны. Заподозрить его нехватку помогут факторы риска, например:
- избыточный вес;
- недостаток солнечного света;
- темная кожа, у которой есть естественная защита от ультрафиолета;
- лекарства, ухудшающие всасывание элемента;
- заболевания почек.
Более того, дефицит витамина D может развиться даже летом, так как россияне живут в широте, где солнечные лучи падают под острым углом и рассеиваются в атмосфере, объяснила врач.
Чем опасен дефицит
Некоторые научные работы показывают, что дефицит витамина D может усугублять течение вирусных инфекций, включая острые респираторные заболевания, заметила врач.
"Однако это скорее наблюдательные исследования с ограниченным числом участников", – добавила она.
Среди продуктов лучшим источником витамина D считается морская рыба, а также печень трески. Однако такая пища не всегда помогает восполнить нехватку, поэтому многие обращают внимание на прием добавок, пояснила эксперт.