Эндокринолог Шачина перечислила продукты с содержанием витамина D

Согласно исследованиям, дефицит витамина D способен спровоцировать развитие рака и усугубить течение ОРВИ. Об этом рассказала врач-эндокринолог и заведующая отделением эндокринологии Ярослава Шачина в программе "Доктор 24".

Симптомы дефицита

По словам Ярославы Шачиной, признаки дефицита витамина D неспецифичны. Заподозрить его нехватку помогут факторы риска, например:

избыточный вес;

недостаток солнечного света;

темная кожа, у которой есть естественная защита от ультрафиолета;

лекарства, ухудшающие всасывание элемента;

заболевания почек.

Более того, дефицит витамина D может развиться даже летом, так как россияне живут в широте, где солнечные лучи падают под острым углом и рассеиваются в атмосфере, объяснила врач.





Ярослава Шачина врач-эндокринолог, заведующая отделением эндокринологии Что касается симптомов, к ним относят повышенную утомляемость, сонливость и мышечную слабость. Однако это тоже неспецифические признаки.

Чем опасен дефицит

Некоторые научные работы показывают, что дефицит витамина D может усугублять течение вирусных инфекций, включая острые респираторные заболевания, заметила врач.

"Однако это скорее наблюдательные исследования с ограниченным числом участников", – добавила она.



Ярослава Шачина врач-эндокринолог, заведующая отделением эндокринологии Рецепторы витамина D были обнаружены и на опухолях. Это дало основание предполагать, что дефицит элемента влияет на развитие рака молочной и предстательной желез, а также кишечника.

Среди продуктов лучшим источником витамина D считается морская рыба, а также печень трески. Однако такая пища не всегда помогает восполнить нехватку, поэтому многие обращают внимание на прием добавок, пояснила эксперт.