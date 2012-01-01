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13 декабря, 13:54

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Эндокринолог Шачина перечислила продукты с содержанием витамина D

Опасный дефицит: почему витамин D так важен для организма

Согласно исследованиям, дефицит витамина D способен спровоцировать развитие рака и усугубить течение ОРВИ. Об этом рассказала врач-эндокринолог и заведующая отделением эндокринологии Ярослава Шачина в программе "Доктор 24".

Симптомы дефицита

Фото: 123RF/megaflopp

По словам Ярославы Шачиной, признаки дефицита витамина D неспецифичны. Заподозрить его нехватку помогут факторы риска, например:

  • избыточный вес;
  • недостаток солнечного света;
  • темная кожа, у которой есть естественная защита от ультрафиолета;
  • лекарства, ухудшающие всасывание элемента;
  • заболевания почек.

Более того, дефицит витамина D может развиться даже летом, так как россияне живут в широте, где солнечные лучи падают под острым углом и рассеиваются в атмосфере, объяснила врач.

Что касается симптомов, к ним относят повышенную утомляемость, сонливость и мышечную слабость. Однако это тоже неспецифические признаки.
Ярослава Шачина
врач-эндокринолог, заведующая отделением эндокринологии

Чем опасен дефицит

Фото: 123RF/dolgachov

Некоторые научные работы показывают, что дефицит витамина D может усугублять течение вирусных инфекций, включая острые респираторные заболевания, заметила врач.

"Однако это скорее наблюдательные исследования с ограниченным числом участников", – добавила она.

Рецепторы витамина D были обнаружены и на опухолях. Это дало основание предполагать, что дефицит элемента влияет на развитие рака молочной и предстательной желез, а также кишечника.
Ярослава Шачина
врач-эндокринолог, заведующая отделением эндокринологии

Среди продуктов лучшим источником витамина D считается морская рыба, а также печень трески. Однако такая пища не всегда помогает восполнить нехватку, поэтому многие обращают внимание на прием добавок, пояснила эксперт.

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