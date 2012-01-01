Диетолог Макиша назвала топ-5 зимних фруктов

Зимой часто возникает дефицит необходимых элементов, но восполнить его можно с помощью сезонных фруктов. О них в программе "Доктор 24" рассказала врач-диетолог и член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша.

Работа иммунитета и йод

Зимой важно есть полезные для организма фрукты, отметила Марина Макиша. Для этого хорошо подойдут сезонные, которые богаты витаминами и микроэлементами.

Врач советует обратить внимание на хурму. Она богата бета-каротинами, которые превращаются в организме в витамин А. Он важен для нормальной работы иммунной системы и стимулирует синтез защитных клеток – они борются с вирусами и инфекциями.

Кроме того, хурма содержит необходимый щитовидной железе йод: в 100 граммах продукта находится до 50% суточной нормы вещества. Поэтому рекомендуется употреблять по одному плоду в день, весом 200 граммов.



(способность повысить сопротивляемость организма – Прим. ред.) и стимулирует работу защитной системы человека.

Марина Макиша врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Также полезны апельсины или мандарины. Цитрусовые богаты витамином С, который нужен иммунитету и коже. Помимо этого, элемент участвует в биосинтезе белка, а все наши антитела, по сути, – это белковые молекулы. Кроме того, витамин является хорошим адаптогеноми стимулирует работу защитной системы человека.

Микробиом и снижение холестерина

Киви богат витаминами С и К. Последний необходим для биосинтеза белка, который транспортирует кальций и направляет его в кости и зубы. При дефиците витамина К вещество откладывается в стенках сосудов, а это вредно для организма. Ежедневно рекомендуется съедать по одному киви в день.



Марина Макиша врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Также стоит упомянуть яблоки. Возможно, зимой не сезон этих фруктов, но в них содержится много пектина. Это пищевое волокно, которое хорошо питает бактерии в кишечнике, а от микробиома зависит состояние иммунитета.

Помимо этого, пектин помогает снизить уровень "плохого" холестерина в крови, добавила врач.

Что касается ананаса, он богат витамином С и клетчаткой, необходимой для нормальной работы кишечника. Кроме того, фрукт содержит бромелайн, который помогает лучше усваивать белки. Также считается, что это вещество способствует сжиганию жира, однако это не так, заключила Макиша.