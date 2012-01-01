Эндокринолог Кораблева назвала причины дефицита магния

При хроническом стрессе организм активно теряет магний, который участвует в основных процессах жизнедеятельности. Как восполнить дефицит элемента, рассказала врач-эндокринолог Городской клинической больницы им. В. В. Вересаева Светлана Кораблева в программе "Доктор 24".
Для чего нужен
По словам Светланы Кораблевой, магний участвует в ферментативных реакциях, которые происходят в нервной и мышечной системах, а также в костях.
Помимо этого, дефицит вещества может привести к астенизации (патологическая утомляемость – Прим. ред.) и депрессии. Поэтому его важно восполнять, добавила врач.
Она отметила, что элемент не синтезируется в организме и поступает туда только с пищей. Специалист советует употреблять необжаренные тыквенные семечки, кунжут и зеленые салаты.
Что касается магниевой воды, ее важно употреблять отдельно от продуктов питания. Рекомендуется пить ее натощак – за полчаса до завтрака или за 15–20 минут до других приемов пищи. Это улучшит усвоение элемента, объяснила эндокринолог.
Причины дефицита
Недосып и высокий темп жизни побуждают людей часто употреблять крепкий чай, кофе, а также рафинированные продукты вместе с фастфудом. Такие факторы, включая постоянный стресс, мешают усвоению магния и быстро выводят его из организма.
Кроме того, некоторые группы антибиотиков, мочегонные и средства от изжоги могут замедлять усвоение магния или даже выводить его, заключила Кораблева.