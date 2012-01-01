Эндокринолог Кораблева назвала причины дефицита магния

При хроническом стрессе организм активно теряет магний, который участвует в основных процессах жизнедеятельности. Как восполнить дефицит элемента, рассказала врач-эндокринолог Городской клинической больницы им. В. В. Вересаева Светлана Кораблева в программе "Доктор 24".

Для чего нужен

По словам Светланы Кораблевой, магний участвует в ферментативных реакциях, которые происходят в нервной и мышечной системах, а также в костях.





Светлана Кораблева врач-эндокринолог Городской клинической больницы им. В. В. Вересаева Нехватка магния способна вызвать проблемы с сердцем, поскольку он поддерживает работу мышечных волокон и сосудов. Если элемента мало, риск развития тяжелых аритмий, тромбозов и атеросклеротических бляшек значительно повышается. Также вещество участвует в липидном и углеводном обменах.

Помимо этого, дефицит вещества может привести к астенизации (патологическая утомляемость – Прим. ред.) и депрессии. Поэтому его важно восполнять, добавила врач.

Она отметила, что элемент не синтезируется в организме и поступает туда только с пищей. Специалист советует употреблять необжаренные тыквенные семечки, кунжут и зеленые салаты.

Что касается магниевой воды, ее важно употреблять отдельно от продуктов питания. Рекомендуется пить ее натощак – за полчаса до завтрака или за 15–20 минут до других приемов пищи. Это улучшит усвоение элемента, объяснила эндокринолог.

Причины дефицита

Недосып и высокий темп жизни побуждают людей часто употреблять крепкий чай, кофе, а также рафинированные продукты вместе с фастфудом. Такие факторы, включая постоянный стресс, мешают усвоению магния и быстро выводят его из организма.





Светлана Кораблева врач-эндокринолог Городской клинической больницы им. В. В. Вересаева Около 70% людей, особенно в крупных городах, испытывают дефицит магния. Это связано с тем, что современная промышленность, используя различные удобрения, обедняет почву. В результате продукты, которые мы едим, содержат недостаточное количество важного минерала.

Кроме того, некоторые группы антибиотиков, мочегонные и средства от изжоги могут замедлять усвоение магния или даже выводить его, заключила Кораблева.