Заболеваемость ОРВИ в РФ выросла на 17,5% за неделю

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Заболеваемость ОРВИ в России по итогам пятой недели 2025 года выросла на 17,5%, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

"По сравнению с прошлой неделей – зарегистрирована 761 тысяча случаев", – добавили в ведомстве.

Среднероссийский показатель по заболеваемости превышен в 51 регионе России, а в 34 субъектах РФ число госпитализированных выросло на 30%. В стране преобладают вирусы негриппозной этиологии, с преобладанием доли риновирусов, подчеркнули специалисты.

Кроме того, в стране зарегистрировано 8 тысяч заболевших коронавирусом, что на 2,8% ниже предыдущей недели.

Эпидемиологическая ситуация в столице является соответствующей сезону, подчеркивала ранее заммэра Москвы Анастасия Ракова. Доля риновирусов среди сезонных заболеваний составляла 19,5%, а доля гриппа стала соответствовать уровню заболеваемости коронавирусом – около 20%. Кроме них, специалисты выявили бокавирусы и парагриппы, а также аденовирусы и метапневмовирусы.

