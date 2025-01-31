Врач Дубинская рассказала, что оттепель приводит к росту числа заболевших в РФ

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Мягкая европейская зима ведет к росту простудных и сердечно-сосудистых заболеваний, сообщает газета "Известия" со ссылкой на кардиолога Скандинавского центра здоровья Марию Дубинскую.

"Существенные колебания температуры и атмосферного давления, а также повышенная влажность влияют на сердечно-сосудистую систему. Такие условия могут вызывать скачки артериального давления, учащение сердечного ритма и повышенную нагрузку на сердце. В группе особого риска – люди с ишемической болезнью", – уверена врач.

Из-за этого растет шанс нестабильного проявления атеросклеротических бляшек, что ведет к различным осложнениям, включая инфаркты и инсульты. У здоровых людей иногда могут появляться одышка, боли в груди или головокружение, но особенно уязвимы пожилые люди и граждане с хроническими заболеваниями. Также нестабильная погода нарушает суточные ритмы, вызывает головные боли, бессонницу и апатию.

Кроме того, колебания температуры от минус 10 до плюс 10 градусов создают благоприятные условия для распространения вирусов. Свою роль играет отсутствие солнечного света и высокая влажность воздуха.

"Если весна будет долгой, то риск продолжительных простудных заболеваний увеличится", – сказала Дубинская.

Также изменения климата могут напрямую влиять на психическое состояние россиян, считает психиатр Алексей Вилков. Так, бесснежные улицы, отсутствие солнечного света и мрачные признаки "осени" снижают настроение и вызывают апатию и тревожность. Это говорит об истощении нервной системы.

"То есть налицо все признаки депрессии", – уверен специалист.

Однако, подчеркнул Вилков, есть люди, которые не подвержены таким изменениям погоды и могут даже не заметить климатических сбоев, если находятся в отношениях, влюблены либо активно ищут партнера.



"Поддерживайте достаточную физическую активность. Регулярные занятия спортом не только укрепляют здоровье, но и поднимают настроение. Даже простая зарядка или прогулка на свежем воздухе могут значительно улучшить самочувствие", – посоветовал врач Иосиф Шубитидзе.

Кроме того, стоит соблюдать правильный рацион питания, включив в него много витаминов и минералов. Идеальным решением будет употреблять больше фруктов, овощей и продуктов, богатых омега-3. Также важны регулярный режим сна, общение с приятными людьми и попытки принять тот факт, что в любую погоду можно найти что-то позитивное.

Врач – аллерголог-иммунолог Научно-исследовательского клинического института детства Алена Бондаренко в беседе с Агентством "Москва" предупредила, что таяние снега в Московском регионе может вызвать аллергию на споры грибов.

"Аллергия на определенные виды плесневых грибков, обитающих в почве, может быть сезонной и обостряться при повышении влажности или гниении органических веществ, обнажении земли из-за потепления", – указала она.

Поэтому из-за раннего потепления гражданам стоит внимательней смотреть за прогнозами погоды, а аллергикам остерегаться пыльцы, так как цветение растений может также начаться раньше, чем обычно.

Ранее в Роспотребнадзоре заявляли, что заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями в РФ за неделю выросла на 12,9%. На прошлой неделе в стране зарегистрировано 8,2 тысячи случаев заболевания COVID-19, то на 14,8% ниже предыдущей недели. Заболеваемость ОРВИ обусловлена преимущественно вирусами негриппозной этиологии с преобладанием доли риновирусов.

