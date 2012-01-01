Врач Диана Антошел объяснила, как определить заболевания по лицу

Состояние глаз, языка и лица может сообщить о развитии патологий. Как их определить, рассказала в программе "Доктор 24" заведующая терапевтическим отделением Городской клинической больницей №29 им. Н. Э. Баумана Диана Антошел.
Глаза
Склеры (белки) глаз могут пожелтеть из-за заболеваний печени. Так происходит из-за скопления в организме билирубина, рассказала Диана Антошел.
Когда сосуды в глазах становятся более видимыми и белок краснеет, это часто связано с:
- дефицитом сна;
- воспалительными заболеваниями глаз (конъюнктивит);
- механическим раздражением;
- изменениями артериального давления.
Отечность и цвет языка
Отечное лицо по утрам нередко сигнализирует о чрезмерном употреблении соленого и быстрых углеводов накануне. Также припухлости появляются из-за плохого сна или неудобной позы во время отдыха. Обычно состояние нормализуется через час после пробуждения, когда лимфодренаж улучшается.
Отеки под глазами или на верхнем веке, которые перемещаются при прикосновении, сигнализируют о патологиях почек. В этом случае также наблюдается боль в пояснице и высокая температура.
Что касается языка, то при интоксикации или воспалительном заболевании на нем появляется белый налет. Если он плотный и полностью покрывает орган, это говорит о грибковом поражении, в частности кандидозе, заключила Антошел.