Врач Диана Антошел объяснила, как определить заболевания по лицу

Состояние глаз, языка и лица может сообщить о развитии патологий. Как их определить, рассказала в программе "Доктор 24" заведующая терапевтическим отделением Городской клинической больницей №29 им. Н. Э. Баумана Диана Антошел.

Глаза

Склеры (белки) глаз могут пожелтеть из-за заболеваний печени. Так происходит из-за скопления в организме билирубина, рассказала Диана Антошел.





Диана Антошел заведующая терапевтическим отделением Городской клинической больницей 29 им. Н. Э. Баумана К возможным причинам пожелтевших склер могут относиться острые и хронические гепатиты, а также заболевания желчного пузыря и желчевыводящих путей.

Когда сосуды в глазах становятся более видимыми и белок краснеет, это часто связано с:

дефицитом сна;

воспалительными заболеваниями глаз (конъюнктивит);

механическим раздражением;

изменениями артериального давления.

Отечность и цвет языка

Отечное лицо по утрам нередко сигнализирует о чрезмерном употреблении соленого и быстрых углеводов накануне. Также припухлости появляются из-за плохого сна или неудобной позы во время отдыха. Обычно состояние нормализуется через час после пробуждения, когда лимфодренаж улучшается.





Диана Антошел заведующая терапевтическим отделением Городской клинической больницей №29 им. Н. Э. Баумана Однако если в течение дня отек усиливается и переходит на ноги или руки, это может говорить о заболеваниях сердечно-сосудистой системы. Часто такое состояние сопровождается затрудненным дыханием или одышкой.

Отеки под глазами или на верхнем веке, которые перемещаются при прикосновении, сигнализируют о патологиях почек. В этом случае также наблюдается боль в пояснице и высокая температура.

Что касается языка, то при интоксикации или воспалительном заболевании на нем появляется белый налет. Если он плотный и полностью покрывает орган, это говорит о грибковом поражении, в частности кандидозе, заключила Антошел.

