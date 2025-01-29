Заммэра Ракова: эпидемиологическая ситуация в столице соответствует сезону

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Эпидемиологическая ситуация в столице является соответствующей сезону. На данный момент в Москве немного возросла доля гриппа по сравнению с другими сезонными вирусами. Об этом сообщает заммэра Анастасия Ракова.

"Среди сезонных заболеваний преобладают риновирусы – 19,5% и грипп – его доля несущественно выросла и теперь соответствует уровню заболеваемости COVID-19 – около 20%", – добавила она.

Кроме них, специалисты выявили бокавирусы и парагриппы, а также аденовирусы и метапневмовирусы. Однако, по словам вице-мэра, среди сезонных заболеваний у жителей столицы превалирует штамм FLIRT.

Тем не менее распространенные в европейских странах и США штаммы XEC, KP 3.1.1. и LP.8.1. в Москве пока не наблюдаются.

В столице есть план действий на случай возникновения различных сезонных заболеваний, включая COVID-19, подчеркнула Ракова. Специалисты регулярно проводят секвенирование всего генома вирусов, вызывающих ОРВИ, чтобы понять, как меняется их генетический материал.

Также перед началом сезона врачи анализируют всех пациентов, чтобы получить полное представление о структуре заболеваемости.

Между тем столичный Роспотребнадзор сообщил, что заболеваемость гриппом и ОРВИ в Москве продолжает незначительно расти по сравнению с прошедшей неделей. Это обусловлено респираторными вирусами негриппозной этиологии с преобладанием сезонных коронавирусов и риновирусов, рассказали в ведомстве.