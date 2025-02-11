Роспотребнадзор взял на контроль новый вирус Кэмп-Хилл

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Роспотребнадзор контролирует ситуацию с новым вирусом Кэмп-Хилл, который ранее выявили в США, передает пресс-служба ведомства.

"В американском штате Алабама ученые обнаружили новый вирус, принадлежащий к роду хенипавирусов. Этот вирус, получивший название Кэмп-Хилл, был найден у четырех обыкновенных короткохвостых бурозубок, пойманных в 2021 году. К роду хенипавирусов относятся такие вирусы, как Хендра, Нипах и Ланъя", – говорится в публикации.

Отмечается, что вирус может заражать только мелких млекопитающих, однако есть вероятность, что некоторые хенипавирусы распространены более масштабно, чем считалось ранее. Поэтому важно продолжать изучать данные вирусы для лучшего понимания их эпидемического потенциала, добавили в Роспотребнадзоре.

"В ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора разработаны лабораторные тест-системы для выявления хенипавирусов с целью реагирования на возможные биологические угрозы", – подчеркнули в ведомстве.

Ранее в Китае врачи зафиксировали несколько случаев заражения разновидностью вируса оспы обезьян lb. Возможность для распространения заболевания уже купирована.

Источником стал иностранец, который прибыл из ДР Конго. После выявления болезни профильные ведомства в городах Пекин и Тяньцзинь, а также провинциях Чжэцзян и Гуандун запустили совместный механизм профилактики и контроля распространения заболевания.

В Роспотребнадзоре, в свою очередь, заявили, что обнаружение оспы обезьян у группы лиц в Китае не создает новых угроз для России. По данным надзорного ведомства, специалисты заблаговременно приняли необходимые меры.

