Роспотребнадзор: вспышка оспы обезьян в Китае не указывает на новые угрозы для РФ

Фото: ТАСС/VCG/Visual China Group/Li Hongbo

Обнаружение оспы обезьян у группы лиц в Китае не создает новых угроз для России, передает РИА Новости со ссылкой на заявление Роспотребнадзора.

По данным надзорного ведомства, специалисты продолжают следить за ситуацией круглосуточно, чтобы не допустить возрастания рисков санитарно-эпидемиологического характера – сейчас они исключены. В России заблаговременно были приняты меры для выявления оспы обезьян.

Ранее в Китае врачи зафиксировали несколько случаев заражения разновидностью вируса оспы обезьян lb. Возможность для распространения заболевания уже купирована.

Источником стал иностранец, который прибыл из ДР Конго. После выявления болезни профильные ведомства в городах Пекин и Тяньцзинь, а также провинциях Чжэцзян и Гуандун запустили совместный механизм профилактики и контроля распространения заболевания.

Также оспой заразились четыре человека, которые тесно контактировали с инфицированным. Они испытывали легкие симптомы, в частности сыпь и герпес. Сейчас заболевшие находятся под наблюдением врачей.

