В Бурятии зафиксировали случаи заболевания метапневмовирусами

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В Бурятии фиксируются единичные случаи заболевания метапневмовирусами. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе управления Роспотребнадзора по республике.

Как уточнили в ведомстве, среди циркулирующих респираторных вирусов в Бурятии в основном выделяются бокавирусы, РС-вирусы и вирусы парагриппа, а "находки" метапневмовирусов единичны. По словам собеседницы агентства, заболеваемость ОРВИ в республике находится на одном уровне в течение последних двух недель, при этом групповых очагов не зафиксировано.

В свою очередь, главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов отметил, что показатель заболеваемости метапневмовирусами в стране остается низким и занимает 0,3% в структуре ОРВИ. Это в девять раз ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Специалист рекомендовал в целях профилактики мыть руки с мылом или использовать спиртосодержащие антисептики, не прикасаться к лицу грязными руками, постоянно проветривать помещения, а также ограничить контакты с людьми, имеющими симптомы ОРВИ.

Ранее сообщалось, что в России зарегистрированы случаи заражения метапневмовирусом, который был завезен из Китая. В особой группе риска – дети, а среди его симптомов называются высокая температура, озноб, сильный кашель и одышка.

В Роспотребнадзоре при этом заявили о стабильной ситуации с метапневмовирусной инфекцией в России. В зимний период наблюдается сезонный рост числа случаев заболеваний, вызванных ОРВИ, однако это связано исключительно с повышенной влажностью и низкими температурами, объяснили в ведомстве.