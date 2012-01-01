Врач Платунова призвала следить за состоянием слизистой носа для защиты от ОРВИ

В России отмечается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ: в целях профилактики уже закрыто более 40 школ в 22 регионах, сообщили в Роспотребнадзоре. В столице ситуация находится на контролируемом уровне, отметили в управлении ведомства. Как избежать заболевания и кто находится в группе риска, расскажет Москва 24.

Грипп и сезонные вирусы

Роспотребнадзор зафиксировал рост заболеваемости респираторными вирусными инфекциями по всей России с 20 по 26 января 2025 года: количество заразившихся по сравнению с неделей ранее выросло на 12,9% и составило 647 тысяч случаев.

"Превышение среднероссийского показателя наблюдается в 49 регионах страны. В 35 регионах количество госпитализированных увеличилось на 30% по сравнению с прошлой неделей", – говорится в сообщении ведомства.

Чаще всего пациенты подхватывали риновирусы, однако есть и постепенное увеличение случаев гриппа А (H1N1)pdm09 (его также называют свиным). При этом COVID-19 стали болеть реже – на 14,8%. Для профилактики были закрыты в том числе 48 школ в 22 регионах страны и 23 детских сада в 11 субъектах, сообщили в Роспотребнадзоре.

В столице тоже отмечается незначительный рост заболеваемости респираторными инфекциями, сообщили в столичном управлении ведомства. Однако в целом ситуация по гриппу и ОРВИ с 20 по 26 января соответствовала эпидемическому сезону.

По словам заммэра Москвы Анастасии Раковой, в городе немного возросла доля гриппа по сравнению с другими сезонными вирусами.





Анастасия Ракова заммэра Москвы Среди сезонных заболеваний преобладают риновирусы – 19,5% и грипп – его доля несущественно выросла и теперь соответствует уровню заболеваемости COVID-19 – около 20%.

Также специалисты выявили у заболевших бокавирусы и парагриппы, аденовирусы и метапневмовирусы. Однако лидирует среди прочих у жителей столицы штамм FLIRT, рассказала Ракова. Что касается распространенных в США и Европе штаммов XEC, KP 3.1.1. и LP.8.1., в Москве их пока не наблюдается, добавила заммэра.

Меры защиты

В столичном управлении Роспотребнадзора напомнили об абсолютной восприимчивости к вирусу гриппа и особой опасности заболевания. В первую очередь, это касается пожилых, у которых иммунитет еще более уязвим. И хотя эпидситуация находится на постоянном контроле ведомства, не стоит забывать о превентивных мерах.

Врач-терапевт Амина Платунова в беседе с Москвой 24 напомнила, что основой хорошего иммунитета является сбалансированное питание с достаточным количеством овощей и фруктов, а также правильный режим работы и отдыха. Вдобавок она посоветовала не забывать регулярно мыть руки и обратить особое внимание на состояние слизистой носа.





Амина Платунова терапевт Если она сухая, травмированная, выделяемая слизь не выполняет своих барьерных функций. И, попадая в нос, вирусам легче закрепиться, они начинают быстро размножаться.

Поэтому слизистую нужно ежедневно увлажнять солевым или физраствором. Также для ее нормального состояния необходимо активнее использовать увлажнители воздуха и как можно чаще проветривать помещения.

"Из-за отопления воздух очень сухой, сушит слизистую. Поэтому я бы посоветовала даже спать с окнами в режиме микропроветривания", – пояснила врач.



Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева, в свою очередь, рекомендовала обратить особое внимание на количество и качество сна. В беседе с Москвой 24 она подчеркнула, что недостаточный отдых значительно ослабляет иммунитет.

При этом Ярцева отметила, что аномально теплая погода в январе 2025 года пошла на пользу эпидобстановке.



по данным Роспотребнадзора, на четвертой неделе января 2024-го в РФ зафиксировали почти 978 тысяч случаев. – Прим. ред. ). Сейчас заболеваемость растет, но незначительно.

Ирина Ярцева врач-терапевт, иммунолог В такое тепло болеет гораздо меньше людей, чем ежегодно. В конце января стандартно происходит повышение, и, если взять это же время в 2024-м, было намного больше обращений по ОРВИ (). Сейчас заболеваемость растет, но незначительно.

Ярцева пояснила, что сильный мороз для организма – повышенный стресс, который ослабляет иммунитет. Кроме того, в холодную погоду человек чаще подвергается температурным контрастам.

"Например, мы укутанные зашли в транспорт, вспотели, вышли на улицу, замерзли, продуло, как следствие – ослабился иммунитет. Таких контрастов при низких температурах гораздо больше", – объяснила врач.

В целях безопасности Ярцева настоятельно рекомендовала не выходить на работу с первыми признаками болезни: можно не только заразить коллег, но и навредить себе, перенося инфекцию на ногах. Что касается мер защиты, специалист подчеркнула особую важность сезонной вакцинации от гриппа.