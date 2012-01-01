Тренер по йоге Ульмасбаева объяснила, почему не стоит верить в оргазмотерапию

Россиянкам предлагают нестандартные тренинги – оргазмотерапию. За немалые деньги коучи обещают клиенткам избавиться от болей и зажимов, а также раскрыть свою чувственность. Авторы и участники подобных практик уверяют, что здесь нет сексуального подтекста, а результат превосходит ожидания. Однако многие эксперты относятся к таким занятиям настороженно. Подробности – в материале Москвы 24.

"Как хорошо"

Фото: телеграм-канал SHOT

Видео с занятий по оргазмотерапии есть в Сети в большом количестве. По данным СМИ, "наставники" (их называют энерготерапевтами) якобы разгоняют внутри клиенток волну энергии, которая вводит их в транс и приводит к оргазму без какого-либо физического контакта. Таким образом женщинам обещают избавление от болей и зажимов в спине, исцеление репродуктивной и мочеполовой системы, а также пробуждение сексуальности.

Одна из участниц подобных занятий Екатерина Соломонова рассказала изданию 72.ru, что терапия не имеет пошлого подтекста, а курсы чаще всего ведут именно йоги. Она и другие партнеры по тренингу делали суставную гимнастику, занимались медитацией и практиковали технику "энерговолны".





Екатерина Соломонова участница практик по оргазмотерапии Мы занимались с 11 утра и до 7 часов вечера. В связи с тем, что у меня есть опыт йоги, тело чувствительное, – я каждую свою мышцу чувствую, и, соответственно, у меня произошел очень большой отклик. Потом ночью я приехала в отель, подумала: "Господи, как хорошо, что это вообще такое?"

Работа с энергией – удовольствие недешевое: стоимость одного сеанса начинается от 40 тысяч рублей. Авторскую методику разработают за 150, а индивидуальная работа с наставником обойдется в 350 тысяч, утверждают СМИ.

В Сети есть и менее дорогостоящие аналоги. Например, один из столичных коучей предлагает избавиться от зажимов в интимной сфере и раскрыть чувственность всего за 90 минут и 15 тысяч рублей. Другая школа обещает пробудить энерговолну и сделать ярче близость между партнерами за 35 тысяч. Плюс бонусом покажут, как применить импульс в работе и кратно вырасти в доходе.

Эхо из 1990-х?

Тренер по йоге с 35-летним стажем Елена Ульмасбаева заявила Москве 24, что терапия экстазом – история скорее коммерческая.

"Есть в йоге китайское, даосское направление, и там действительно присутствуют практики, связанные с раскрытием энергетического потенциала. Если энергия в целом хорошо циркулирует, она позволяет раскрыть и сексуальную в том числе. Но это не значит, что люди занимаются йогой с запросом на оргазм", – рассказала инструктор.

Термины "энерговолны" и "оргазмотерапия" она назвала маркетинговыми, обещания раскрыть чувственный потенциал и снять интимные зажимы – триггерными точками для привлечения клиентов, а так называемых энерготерапевтов – невежественными людьми, которые придумали новый способ набрать аудиторию и заработать. По словам Ульмасбаевой, она не первый раз за свою практику сталкивается с популизмом через сексуальную тематику в йоге.





Елена Ульмасбаева инструктор по йоге В конце 1990-х очень была популярна тантра-йога в виде семинаров. Там мужчины и женщины сидели в различных асанах и тоже якобы раскрывали потенциал с подтекстом, что это улучшит их сексуальность. На таких занятиях люди тоже вели себя достаточно свободно.

При этом Россия – не единственная страна, где пытаются заработать таким образом. Например, еще раньше тантра-йога в подобном контексте была очень популярна на Западе. В Индии же, на родине йоги, предлагают практики с сексуальным подтекстом для привлечения туристов, рассказала Ульмасбаева.



В свою очередь, инструктор по йоге Виола Огородникова в беседе с Москвой 24 подчеркнула, что многих обещанных энергокоучами результатов можно достичь, регулярно практикуя классическую йогу и медитацию.

"Занятия йогой балансируют работу нервной системы и понижают гормон стресса. Из тела уходят зажимы. Работа с дыханием успокаивает, нормализуется сердечный ритм", – рассказала специалист.





Виола Огородникова инструктор по йоге Со здоровым телом приходит здоровый дух, а с ним – и здоровая сексуальность как естественная часть человеческой жизни.

"Оргазмотерапию" же Огородникова тоже назвала коммерческой историей, в которой преподают "сборную солянку" из различных йога-практик, заключила специалист.