Россиянки начали лечить боли в шее с помощью оргазмотерапии

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В России начал набирать популярность необычный способ лечения болей в шее, плечах и пояснице – с помощью оргазмов, передает телеграм-канал Shot.

"Врачами" выступают мужчины без медицинского образования. Они называют себя энерготерапевтами и обещают привести к экстазу любую женщину. Более того, они заверяют, что "оргазмотерапия" лечит от всех женских болезней, включая репродуктивную и мочеполовую системы.

Во время сеансов наставники якобы разгоняют внутри "пациентки" волну энергии, которая погружает ее в транс и приводит к бесконтактному оргазму. В этот момент из женщин и уходят негатив и болезни, зато пробуждаются красота, женственность и сексуальность.

Однако такие "высокоэффективные" практики проводят не бесплатно. Так, стоимость одного сеанса начинается от 40 тысяч рублей. При этом авторская программа для тех, кто лишился смысла жизни и ресурса, оценивается в 150 тысяч, а индивидуальная работа с наставником – в 350 тысяч.

Тем временем в России уже началась борьба с сомнительным инфобизнесом. Онлайн-школам хотят запретить называться институтами или академиями, если они не имеют к ним отношения. Аналогичные меры могут коснуться и медицинских блогеров.

Так, Минздрав хочет начать строго регламентировать работу псевдоэкспертов. Ведомство планирует ввести обязательное предоставление документов о соответствующем образовании перед публикацией медицинского контента или дачей онлайн-консультаций.