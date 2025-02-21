Метапневмовирус из Китая распространился в России

В России зарегистрированы случаи заражения метапневмовирусом, который был завезен из Китая. В особой группе риска – дети, о чем уже сообщают обеспокоенные родители, столкнувшиеся с длинными очередями в больницах.

Среди симптомов заболевания – высокая температура, озноб, сильный кашель и одышка. В Роспотребнадзоре заявили, что ситуация по метапневмовирусной инфекции в стране остается стабильной.

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