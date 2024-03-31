Экскурсия о благотворительности появилась в проекте "Город заданий"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Экскурсия о благотворительности "Гуляй и помогай" появилась в проекте "Город заданий". После ознакомления с ней, пользователь получит 1 080 баллов, которые можно обменять на поощрения на сайте "Миллион призов", передает портал мэра и правительства столицы.

Как уточнила председатель комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова, экскурсия создаст мостик между городом прошлого и современным мегаполисом, где все так же сильны традиции благотворительности. С ее слов, жители столицы прониклись темой, почувствовали ее важность и проявили интерес.

"Маршрут пролегает по улице Кузнецкий Мост и ее окрестностям. Можно будет узнать, где находилась первая в стране телефонная станция, история какого крупного торгового дома началась с влюбленности наполеоновского солдата, а также как крупные благотворители XIX века меняли облик города", – говорится в сообщении.

У москвичей при прохождении маршрута есть возможность поддержать подопечных благотворительных организаций города, а также сдать ненужные вещи в бокс фонда "Второе дыхание". Отправиться на экскурсию можно самостоятельно с аудиогидом в любой удобный день. Подробности доступны на сайте проекта.

Экскурсия является частью проекта "Атлас благотворителя". Он был впервые опубликован в прошлом году и состоял из серии аудиоподкастов с участием экспертов. Уже во втором сезоне его дополнили видеоверсией.

Ранее стало известно, что гости выставки "Лев Толстой. Война и Мир. Ожившие страницы", которая проходит в павильоне № 61 на ВДНХ в столице, получат возможность ближе познакомиться с великим произведением писателя. Бесплатные экскурсии проходят для гостей четыре раза в день.