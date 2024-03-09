Главархив Москвы открыл онлайн-выставку к 90-летию со дня рождения Гагарина

Фото: пресс-служба музея космонавтики

Главархив Москвы открыл онлайн-выставку ко дню рождения первого космонавта Земли Юрия Гагарина, которому 9 марта исполнилось бы 90 лет, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Экспозиция, получившая название "Ярче звезд. К 90-летию со дня рождения Ю.А. Гагарина", состоит из тематических разделов "Полет" и "Память". В первом блоке представлены исторические фотографии народных гуляний в честь первого полета человека в космос и документы Моссовета об организации встречи Гагарина во Внуково после его возвращения в Москву.

К примеру, на выставке можно увидеть архивные кадры, где толпы людей читают газеты у киосков с сообщениями о том, что Гагарин успешно приземлился. В экспозиции также представлен номер "Вечерней Москвы" с сообщениями ТАСС о полете в космос.

Также москвичам и гостям столицы покажут знаменитые фото встречи Юрия Гагарина с генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза Никитой Хрущевым на Красной площади.

Также есть кадры, на которых председатель Президиума Верховного Совета СССР Леонид Брежнев вручает первому космонавту медаль "Золотая Звезда" Героя Советского Союза и орден Ленина. На выставке показаны письма, которые писали влюбленные в Гагарина девушки и женщины со всего Советского Союза.

Второй блок посвящен увековечиванию памяти космонавта в столице. После смерти Гагарина 27 марта 1968 года его именем назвали кратер на Луне, малую планету и астероид. Кроме того, уже в апреле 1968 года члены Моссовета приняли решение переименовать площадь Калужской Заставы в площадь Гагарина, а 4 июля 1980 года на ней открыли памятник первому космонавту.

На выставке представлены соответствующие решения Моссовета и распоряжения Центрального комитета об увековечении памяти Юрия Гагарина.

Ранее сообщалось, что выставку "Гагарин. Дорога в космос" откроют к 90-летию со дня рождения Юрия Гагарина в столичном Музее космонавтики. Гостей ждут с 7 марта по 1 сентября.

В основе экспозиции – архивные фотографии из фондов Музея космонавтики и воспоминания Гагарина. Историю его жизни дополнят работы Александра Дейнеки и других художников. Москвичи впервые смогут увидеть форму полковника Военно-воздушных сил СССР, которую носил космонавт, добавила Сергунина.

Кроме того, с 9 марта по 30 апреля для юных посетителей будет организована познавательная программа. Их ждут открытые уроки с космонавтами, лекции, мастер-классы, игры, викторины.

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