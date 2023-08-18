В Москве приступили к реставрации памятника Юрию Гагарину на Ленинском проспекте

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В Москве специалисты приступили к реставрации памятника космонавту Юрию Гагарину на Ленинском проспекте. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

До конца года планируется привести в порядок стилобат и цоколь, а также плиты облицовки приямка. В 2024 и 2025 годах будут отреставрированы постамент, скульптура и макет космического аппарата "Восток".

По словам главы департамента культурного наследия Москвы Алексея Емельянова, обследование монумента было проведено в прошлом году. В результате было установлено неудовлетворительное состояние стилобата, ребристого постамента, скульптуры и макета аппарата "Восток".

"Обнаруженные дефекты влияют как на облик памятника, так и на его техническое состояние. Все работы будут проводиться под контролем специалистов Мосгорнаследия и займут не менее двух лет. Памятник имеет статус выявленного объекта культурного наследия", – добавил он.

Специалисты также восстановят все утраченные фрагменты и устранят сколы и трещины. По всей высоте 42-метрового памятника возведут леса.

Данный памятник установили на Ленинском проспекте в июле 1980 года. Основная часть скульптурной композиции выполнена из титана, который используется при строительстве космических аппаратов. Сама фигура Гагарина состоит из 239 элементов.

Реставрация и сохранение памятников культуры представляется одними из приоритетов в работе правительства Москвы. Так, с 2011 года в столице были отреставрированы 139 объектов монументального искусства.

Ранее сообщалось, что музей-усадьба "Архангельское" отреставрирует палаты Волковых-Юсуповых в Басманном районе Москвы.

До этого Сергей Собянин рассказал, как город заботится о памятниках культуры. Специалисты следят за их чистотой и проводят работы по сохранению и восстановлению.

"Сделано в Москве": памятник Гагарину