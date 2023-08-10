Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17:54

Политика

В ГД предложили установить на набережной Тараса Шевченко памятник погибшим детям Донбасса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Первый замглавы партии "Справедливая Россия – За правду" в Госдуме, кандидат на пост мэра Москвы Дмитрий Гусев выступил с предложением установить на столичной набережной Тараса Шевченко памятник детям, которые погибли при обстрелах Донбасса.

Он посетил встречу с Союзом отцов России, где поговорил с представителями их московской организации.

"Место как раз связано с Украиной, а вообще набережную Тараса Шевченко можно переименовать в набережную Ангелов Донбасса и там же поставить этот памятник", – заявил Гусев.

Вместе с этим депутат указал, что с таким предложением партия выступила еще год назад. По его словам, фракция направляла письмо Сергею Собянину с подобной просьбой. Мэрия ответила, что не против, назвав дело полезным и нужным. После этого фракция организовала конкурс среди всех желающих представить вариант памятника. Партия получили много различных предложений.

Теперь, продолжил Гусев, следует приступить к делу. На встрече участники также поговорили на тему патриотического воспитания и образования молодежи.

Выборы мэра Москвы пройдут с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогут все совершеннолетние москвичи.

В выборах примут участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

МГИК утвердил порядок проведения голосования на выборах 8–10 сентября

Читайте также

политикавыборы
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика