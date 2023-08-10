В ГД предложили установить на набережной Тараса Шевченко памятник погибшим детям Донбасса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Первый замглавы партии "Справедливая Россия – За правду" в Госдуме, кандидат на пост мэра Москвы Дмитрий Гусев выступил с предложением установить на столичной набережной Тараса Шевченко памятник детям, которые погибли при обстрелах Донбасса.

Он посетил встречу с Союзом отцов России, где поговорил с представителями их московской организации.

"Место как раз связано с Украиной, а вообще набережную Тараса Шевченко можно переименовать в набережную Ангелов Донбасса и там же поставить этот памятник", – заявил Гусев.

Вместе с этим депутат указал, что с таким предложением партия выступила еще год назад. По его словам, фракция направляла письмо Сергею Собянину с подобной просьбой. Мэрия ответила, что не против, назвав дело полезным и нужным. После этого фракция организовала конкурс среди всех желающих представить вариант памятника. Партия получили много различных предложений.

Теперь, продолжил Гусев, следует приступить к делу. На встрече участники также поговорили на тему патриотического воспитания и образования молодежи.

Выборы мэра Москвы пройдут с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогут все совершеннолетние москвичи.

В выборах примут участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

МГИК утвердил порядок проведения голосования на выборах 8–10 сентября