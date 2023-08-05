Сергей Собянин рассказал, как город заботится о памятниках культуры

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Забота об объектах культурного наследия является одним из важнейших направлений работы столицы. Специалисты следят за их чистотой и проводят работы по сохранению и восстановлению, сообщил Сергей Собянин.

"Несколько лет назад отреставрировали главные символы ВДНХ: 14 фонтанов Центральной аллеи и объекты культурного наследия "Золотой колос", "Каменный цветок" и "Дружба народов". Вернули им исторический облик, полностью обновили инженерные системы. С 2012 года капитально отремонтировали 10 пешеходных и автомобильных мостов, которые соединяют берега Москвы-реки", – перечислил он.

В 2018–2019 годах были отреставрированы фонтаны на ВДНХ. Им вернули исторический облик и обновили инженерные системы. "Золотой колос" облицевали золотой смальтой из цветного стекла. Каменский пруд очистили и обновили мостик для кормления рыб.

В частности, с 2012 года специалисты отремонтировали 10 пешеходных и автомобильных мостов, среди которых Большой Москворецкий и Большой Каменный мосты. Их ремонт длился с 2018 по 2021 года.

У мостов обновили инженерные коммуникации, дорожное и тротуарное покрытия, укрепили опоры и металлоконструкции, а также сохранили старинные витражи и ограждения. По мнению экспертов, в следующий раз ремонт им потребуется через 25 лет.

Сотрудники служб городского хозяйства регулярно проверяют состояние сооружений и при необходимости приводят их в порядок.

Кроме того, в музее-заповеднике "Царицыно" отремонтировали Царицынскую плотину. Причиной ремонта стали частичные разрушения бетонных элементов и облицовки, образования протечек. Специалисты сделали железобетонную плиту, восстановили кирпичную кладку арочных сводов, заменили гидроизоляцию, перебрали плиты гранитного мощения и заменили облицовку моста.

В 2023 году в Пресненском районе стартовал капитальный ремонт пешеходного моста имени 1905 года. Его планируют завершить в следующем году. Мастера приведут в порядок мостовое полотно, заменят гидроизоляцию, переберут гранитную брусчатку и ступени, расчистят и отреставрируют белокаменную облицовку фасадов и парапетов моста.

Ранее градоначальник сообщал, что на реставрацию церкви Всех Святых в Красносельском районе Москвы выделили субсидию. Церковь возвели в период с 1887 по 1891 год по проекту архитектора Александра Никифорова. В результате появилось однокупольное двухэтажное строение с колокольней.

Специалисты провели необходимые научно-исследовательские работы и приступили к детальному проекту реставрации, добавил он.

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