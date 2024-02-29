Дочь Юрия Гагарина зарегистрировала имя космонавта в качестве товарного знака

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Роспатент зарегистрировал товарный знак "Юрий Гагарин", он проходит по классам, позволяющим изготавливать и продавать космографические инструменты, видеокамеры, мобильные телефоны, подушки безопасности для защиты при падении и другое. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Товарный знак "Юрий Гагарин" регистрируется по классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ) № 9, 25 и 41. Помимо прочего, он позволяет изготавливать под этим названием устройства автомобильной диагностики, клавиатуры для компьютеров, одежду, головные уборы и обувь, нижнее белье, а также осуществлять физическое воспитание, издание книг, видеосъемку.

Согласно документу, владельцем товарного знака является Галина Гагарина – младшая дочь космонавта. В общей сложности на нее оформлено четыре товарных знака "Юрий Гагарин" с разными классами МКТУ.

Ранее стало известно, что телеведущая Лариса Гузеева подала заявку в Роспатент на регистрацию товарных знаков своего имени, а также бренда под названием Larisa Guzeeva. Товарные знаки обозначаются по классам международной классификации товаров и услуг № 3, 25, 35, 36, 41, 43 и 44.

До этого в СМИ писали, что Дмитрий Нагиев также подал заявку на регистрацию своего имени в качестве бренда. После оформления телеведущий получит возможность выпускать парфюмерию и косметику, одежду и обувь, ювелирные украшения, а также часы под собственным брендом.

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