Певец Игорь Николаев зарегистрировал товарный знак "Выпьем за любовь"

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Певец, поэт и композитор, народный артист России Игорь Николаев зарегистрировал товарный знак "Выпьем за любовь". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные реестра заявок на регистрацию товарного знака и знаков обслуживания Российской Федерации.

Заявка на регистрацию товарного знака была подана 4 апреля 2023 года, а сама госрегистрация была проведена 18 октября 2023 года. При этом срок действия исключительного права завершится 4 апреля 2033 года.

Согласно данным реестра, товарный знак зарегистрирован по классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ) № 29, 30, 31, 32, 35, 38, 41, 43.

Ближайшие 10 лет Николаев сможет продавать под своим брендом продукты животного и растительного происхождения, в том числе мясо, молочные продукты, овощи и фрукты, а также чай, кофе, какао, кондитерские изделия, соки, минеральные воды, газированные напитки, пиво и пивные напитки, медовые напитки, ликеры, вина.

Ранее сообщалось, что благотворительная организация "Справедливая помощь Доктора Лизы" подала в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака Doctor Liza.

Под этим брендом можно заниматься сбором денег и подписей, сбором благотворительных средств, дезинфекцией и уничтожением вредителей, спасательными операциями, воспитанием и изданием книг, а также поручительством за условно освобожденными. А также можно будет открывать бани, больницы, кафе и столовые, заниматься лечением гомеопатическими эссенциями.

"Актуальный репортаж": певец Николаев зарегистрировал товарный знак "Выпьем за любовь"