В Роспатент подали заявку на регистрацию бренда Doctor Liza

Фото: rospatent.gov.ru

Благотворительная организация "Справедливая помощь Доктора Лизы" подала в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака Doctor Liza, сообщает Агентство "Москва".

Товарный знак регистрируется по классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ) № 35, 36, 37, 39, 41, 43 и 44. Это позволит заниматься под брендом Doctor Liza сбором денег и подписей, сбором благотворительных средств, дезинфекцией и уничтожением вредителей, спасательными операциями, воспитанием и изданием книг, а также поручительством за условно освобожденными.

Также под этим брендом можно будет открывать бани, больницы, кафе и столовые, заниматься лечением гомеопатическими эссенциями.

Ранее стало известно, что 24 августа на площадке МУФ в Гостином Дворе открылась ярмарка изделий социального маркетплейса "Москва – добрый город". Вся представленная там продукция была создана жителями Москвы с ограниченными возможностями здоровья в инклюзивных мастерских НКО.

