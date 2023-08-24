Ярмарка социального маркетплейса "Москва – добрый город" откроется на МУФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Ярмарка изделий социального маркетплейса "Москва – добрый город" откроется 24 августа на площадке Московского урбанистического форума в Гостином Дворе. Это первый в стране государственный агрегатор онлайн-магазинов некоммерческих организаций (НКО), передает портал мэра и правительства города.

Вся продукция, представленная на ярмарке, была создана жителями Москвы с ограниченными возможностями здоровья в инклюзивных мастерских НКО. Посетить площадку можно будет с 09:00 до 18:00.

"Горожане ближе познакомятся с продукцией, созданной особыми мастерами, и из первых уст узнают о деятельности социальных мастерских столичных НКО. Все желающие смогут приобрести уникальные, изготовленные с теплотой и любовью изделия и таким образом помочь талантливым людям, получившим инвалидность или оказавшимся в трудной жизненной ситуации", – говорится в сообщении.

Кроме того, гости МУФ смогут приобрести ремесленные изделия из керамики, дерева, текстиля, войлока и других материалов. На ярмарке будет представлена кухонная утварь и посуда, предметы интерьера, игрушки.

В 2023 году маркетплейс "Москва – добрый город" отметил двухлетие. В нем деятельность осуществляют 1,3 тысячи специалистов, которые трудятся в инклюзивных мастерских 40 столичных организаций. С момента открытия мастера с ограниченными возможностями здоровья сами изготовили свыше 50 тысяч подарков.

В Гостином Дворе 26 и 27 августа также пройдут концерты, лекции и мастер-классы в рамках МУФ. Например, в субботу всех желающих пригласили бесплатно посетить встречу с известным психологом Марком Бартоном. Лекция состоится в зале "Москва" в 16:00.

Москвичам рассказали о тематических зонах в "Лужниках", открытых в рамках МУФ-2023