Сеть магазинов OBI в России могут переименовать в Domus

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Новые владельцы сети OBI подали заявку на регистрацию бренда Domus по всем 45 классам Международной классификации товаров и услуг. Об этом пишет газета "Ведомости" со ссылкой на базу данных Роспатента.

В данный момент заявка находится на экспертизе. Изначально новые владельцы сети, согласно договору, должны были переименовать магазины в течение полугода после подписания документа, однако процесс затянулся.

Издание уточняет, что ранее то же юридическое лица ретейлера уже подавало в Роспатент заявки на регистрацию товарных знаков HOBI, OBBI, IdeaFix, Inhouse и QBI.

8 марта прошлого года компания OBI сообщила о решении прекратить работу в России на фоне ситуации на Украине. Позже стало известно, что ретейлер планирует продать свой бизнес в России отечественному инвестору. Доверенность на ведение сделки была у основателя "Аудит груп" Бориса Любошица.

Однако в апреле магазины сети постепенно начали возобновлять работу. Так, 27 апреля после полуторамесячного простоя открылся гипермаркет OBI в столичном ТЦ "Авиапарк" на Ходынском Поле.

30 июля стало известно, что немецкая сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров OBI закрыла сделку по продаже российского бизнеса. По данным источников, на первом этапе 40% долей в 6 компаниях российской сети перешли группе инвестиционно-строительных компаний Max, а 60% получил бизнесмен Йозеф Лиокумович.

Один из источников заявил, что сумма сделки была символической, другой назвал сумму в один евро.