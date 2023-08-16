Бывшие рестораны McDonald’s в Казахстане сменили вывески на имена жителей страны

Фото: ТАСС/Zuma/Paul Weaver

Бывшие рестораны McDonald's в Казахстане сменили название на мужские и женские имена, которые распространены в стране. Теперь на них можно увидеть такие вывески, как "Я Айгерим", "Я Диана", "Я Данияр", сообщает ТАСС.

В управляющей сетью компании Food Solutions KZ пока не стали комментировать такие сообщения. Пресс-служба подтвердила изменения вывесок в 24 ресторанах республики.

Ранее сообщалось, что сеть ресторанов быстрого обслуживания McDonald's прекращает работу в Казахстане из-за ограничений в поставках. Однако отмечалось, что возобновление работы ресторанов осуществится под другим названием.

До этого руководство американской корпорации после начала специальной военной операции на Украине запретило компании Food Solutions KZ, которая владеет 24 заведениями McDonald's, покупать мясные котлеты в России.

Позже стало известно, что сеть ресторанов быстрого питания "Вкусно – и точка" подала заявку на регистрацию своего товарного знака в Казахстане. В пресс-службе сети ресторанов быстрого питания сообщили, что заявка была подана для защиты бренда.

"Актуальный репортаж": McDonald’s в Казахстане прекратит работу из-за ограничений