McDonald's может закрыть свои рестораны в Казахстане – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

McDonald's может закрыть свои рестораны в Казахстане в связи с перебоями в поставках мясной продукции. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным инсайдеров, руководство американской корпорации после начала СВО на Украине запретило компании Food Solutions KZ, которая владеет 24 заведениями McDonald's, покупать мясные котлеты в России. Авторы материала утверждают, что компании в Казахстане не получилось перенаправить поставки, так как закупки из европейских стран были бы куда дороже, из-за чего рестораны начали бы работать в убыток.

Кроме того, работа заведений в Казахстане становится сложнее из-за владельца франшизы McDonald’s в этой стране, а также Белоруссии и некоторых других регионах РФ Кайрата Боранбаева. В марте он стал фигурантом уголовного дела по факту хищения средств в квазигосударственном секторе.

Об окончательном уходе с российского рынка McDonald's объявил 16 мая. После этого стало известно, что компания решила продать бизнес в России текущему лицензиату Александру Говору, который владеет компанией "ГиД", управляющей 25 ресторанами сети в Сибири.

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