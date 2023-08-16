Duracell вернется в Россию в конце сентября – СМИ

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Duracell вернется в Россию в конце сентября под новым названием, сообщает телеграм-канал Mash.

По его информации, батарейки теперь будут называться Opticell. Обновится также маскот – вместо розового зайца талисманом будет рыжий медведь.

По полученной информации, производить Duracell будут на основном заводе в Китае, а цена за одну батарейку вырастет с 50 до 100 рублей.

В апреле сообщалось, что если производитель батареек Duracell покинет российский рынок, то бренд могут включить в перечень товаров параллельного импорта.

В июле 2022 года продукция Duracell была исключена Минпромторгом из списка товаров параллельного импорта. Сообщалось, что компания была нацелена на расширение бизнеса в России.

В свою очередь, пресс-служба Минпромторга отметила, что на российском рынке доступны аналоги батареек от других брендов. К тому же на данный момент в Краснодарском крае планируют реализовать собственное производство щелочных элементов питания. Изготовление планируют начать уже в 2024 году.