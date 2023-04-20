Уходящие из России компании хотят обязать платить налог на сверхприбыль – СМИ

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Западные фирмы, которые планируют покинуть российский рынок, должны будут заплатить разовый налог на сверхприбыль. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

Сообщается, что налог будет учитываться при продаже бизнеса. Сейчас, чтобы покинуть рынок в России, иностранные компании обязаны получить разрешение специальной комиссии Минфина. Учитываются следующие критерии:



независимая оценка активов;

продажа актива со скидкой не менее 50% от стоимости, определенной в ходе независимой оценки;

рассрочка платежа для покупателя на один-два года либо уплата добровольного взноса в федеральный бюджет в размере не менее 10% от суммы осуществляемой сделки;

формирование ключевых показателей эффективности (KPI) для новых собственников.

На данный момент одобрения на уход ожидают Volkswagen, UniCredit, Raiffeisen Bank International и другие.

Ранее в России ввели обязательный сбор с продажи активов иностранных фирм. Теперь зарубежные компании при выходе с российского рынка обязаны будут заплатить не менее 10% от их рыночной стоимости в бюджет РФ.