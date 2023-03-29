Фото: youtube.com/Pepsi

Компания Pepsi впервые за 15 лет обновила логотип. Он появится на продукции в США и Канаде уже этой осенью, а на мировой рынок обновленный дизайн выйдет в 2024 году, сообщает CNN.

На новом логотипе слово Pepsi написано жирным шрифтом черного цвета, сама надпись находится в центре круга и закрывает собой волнообразный белый рисунок. Классические цвета напитка остались на своих местах – полоска красного цвета находится наверху, а синего внизу. Однако их стиль немного поменялся.

Новый товарный знак похож на уже использовавшийся во второй половине XX века, но синий и красный цвет в то время выглядели более тусклыми.

Директор по маркетингу Pepsi Тодд Каплан заявил, что фокус-группам нравились логотипы периода 1970–1980 годов, но у них не было "той уверенности и энергии, которые на самом деле представляет бренд – беззастенчивого удовольствия".

Главный дизайнер PepsiCo Мауро Порчини отметил, что логотип решили переосмыслить для того, чтобы через него можно было продемонстрировать уверенность, энергию и смелость.

Руководство компании также подчеркнуло, что новый дизайн демонстрирует стремление компании сделать упор на напитках без сахара.

Ранее финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia провел масштабный ребрендинг и обновил логотип. В пресс-службе компании пояснили, что Nokia будет развиваться в соответствии с условиями эпохи метавселенных. Там подчеркнули, что намерены в полной мере реализовывать имеющийся потенциал производительности, устойчивости и доступности.



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