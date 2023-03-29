Минпромторг предложил начать эксперимент по маркировке безалкогольных напитков

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На территории России следует организовать эксперимент по маркировке отдельных видов безалкогольных напитков. С таким предложением выступило министерство промышленности и торговли РФ.

Согласно проекту документа, речь идет о соках.

"Провести с 15 мая 2023 года по 1 февраля 2024 года на территории Российской Федерации эксперимент по маркировке средствами идентификации отдельных видов безалкогольных напитков, в том числе ‎с соком, и соков", – следует из документов на портале проектов нормативных правовых актов.

До этого Минпромторг предложил маркировать питьевую воду для детского питания. Подобная обязательная цифровая маркировка может начаться с 1 сентября этого года.

Кроме того, департамент медпомощи детям, службы родовспоможения и общественного здоровья Минздрава России поддержал предложение маркировать упаковки сахаросодержащих напитков, как сигареты. Предполагается, что на подобных напитках будут размещать информацию об их вреде для здоровья.

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