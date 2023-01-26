Депутаты предложили запретить рекламу безрецептурных лекарств на телевидении и радио

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Депутаты партии ЛДПР 26 января внесут в Госдуму законопроект о запрете рекламы безрецептурных препаратов на телевидении и радио. Об этом в своем телеграм-канале сообщил замглавы партии ЛДПР, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

"Сегодня вносим на рассмотрение Госдумы законопроект о запрете рекламы лекарственных препаратов, отпускаемых без рецепта", – написал он.

Нилов уточнил, что законопроект направлен на прекращение призыва граждан к самолечению рекламируемыми лекарственными средствами, продвижение которых спонсируется значительными суммами. Лекарственные препараты, считает он, может назначать только специалист.

Документом предлагается внести изменения в часть 7 статьи 24 Федерального закона. Распространение безрецептурных лекарств предлагается запретить везде, кроме как на спецканалах и специальных радиопрограммах с участием мед- и фармработников.

Ранее в Госдуме предложили ужесточить контроль за оборотом этилового спирта. В пояснительной записке к документу указывалось, что объемы производства спирта в 2 раза превышают потребности фармпромышленности. В качестве решения проблемы законопроектом предлагается установить требование об обязательной маркировке не только вторичной потребительской упаковки препаратов, содержащих спирт, но и первичной.



Минздрав России составил список дефицитных лекарств

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!