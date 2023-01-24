В России не зарегистрированы опасные индийские сиропы от кашля – Минздрав

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Медицинские препараты, производимые Marion Biotech и Maiden Pharmaceuticals, в том числе сиропы от кашля, которые, предположительно, стали причиной смерти почти 300 детей в мире, не зарегистрированы в России и не поступали в продажу. Ситуация с данными бракованными препаратами не представляет опасности для граждан РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова.

Как уточнил Кузнецов, Минздрав и Росздравнадзор постоянно держат на контроле качество и безопасность лекарств и других медицинских препаратов на российском рынке.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что почти 300 человек в трех странах скончались после употребления бракованного сиропа от кашля, в котором обнаружили диэтиленгликоль и этиленгликоль.

В январе стало известно о смерти 20 детей в Узбекистане после приема препарата индийской компании Marion Biotech. Исследования показали, что в этом препарате также содержится токсичное вещество этиленгликоль. После произошедшего представитель узбекистанского министерства здравоохранения заверил, что продажа всех препаратов Marion Biotech в стране приостановлена.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!